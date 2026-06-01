Поиск

Азербайджан и США подписали рамочный документ о добыче и поставках редкоземельных металлов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Азербайджан и США заключили рамочное соглашение под названием "Обеспечение поставок при добыче и переработке критически важных минералов и редкоземельных элементов", сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве Азербайджана.

С азербайджанской стороны документ подписал министр экономики Микаил Джаббаров, с американской - помощник государственного секретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калеб Орр.

Документ подписан на "полях" Бакинской энергетической недели, которая начала свою работу 1 июня.

Азербайджан США Калеб Орр Микаил Джаббаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Сербии назвал дезинформацией сообщения о введении виз для россиян

Трамп сообщил Ливану, что добился согласия Израиля прекратить огонь

У расследования ограбления Лувра появился "бельгийский след"

Трамп заявил, что Израиль и "Хезболла" приостановят боевые действия

 Трамп заявил, что Израиль и "Хезболла" приостановят боевые действия

Что произошло за день: понедельник, 1 июня

Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и винограда из Армении

 Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и винограда из Армении

Экипажу задержанного Францией танкера Tagor вменяется отсутствие флага

 Экипажу задержанного Францией танкера Tagor вменяется отсутствие флага

Трамп не получал уведомлений от Ирана о приостановке переговоров

Золото резко дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке

 Золото резко дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке

Москва ждет от МАГАТЭ справедливой и заслуженной оценки ударов по ЗАЭС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2428 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9672 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов