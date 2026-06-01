Азербайджан и США подписали рамочный документ о добыче и поставках редкоземельных металлов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Азербайджан и США заключили рамочное соглашение под названием "Обеспечение поставок при добыче и переработке критически важных минералов и редкоземельных элементов", сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве Азербайджана.

С азербайджанской стороны документ подписал министр экономики Микаил Джаббаров, с американской - помощник государственного секретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калеб Орр.

Документ подписан на "полях" Бакинской энергетической недели, которая начала свою работу 1 июня.