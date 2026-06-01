Экипажу задержанного Францией танкера Tagor вменяется отсутствие флага

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура французского Бреста начала расследование в отношении задержанного ВМС Франции танкера Tagor, экипажу которого вменяется "непредоставление доказательств гражданства судна", "отсутствие флага" и "неподчинение требованию об остановке", передает BFMTV.

"Капитан танкера, заявивший о своем российском гражданстве, неоднократно отказывался выполнять указания ВМС Франции, поэтому потребовалось взять судно под контроль", - заявил прокурор Стефан Келленбергер.

Расследование поручено морской жандармерии. По информации морской префектуры, для "продолжения необходимого расследования" танкер под сопровождением судов ВМС Франции был перенаправлен "к якорной стоянке для дальнейших проверок". Принимая во внимание удаленность, на этот путь потребуется от 24 до 48 часов, заявил официальный представитель префектуры.

В пресс-релизе морской префектуры говорится, что судно под названием Tagor было перехвачено "более чем в 400 морских милях (740 км) к западу от оконечности Бретани".

Президент Эммануэль Макрон ранее написал в соцсети X, что ВМС Франции при поддержке партнеров задержали в Атлантическом океане танкер, шедший из России и находящися под международными санкциями. Он отметил, что операция была проведена "в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, среди которых Великобритания, в строгом соответствии с морским правом".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по этому случаю, что задержание французскими властями танкера, следовавшего из России, незаконно и граничит с международным пиратством. Он напомнил, что Россия принимает ряд мер для обеспечения сохранности своих грузов.

