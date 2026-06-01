Трамп не получал уведомлений от Ирана о приостановке переговоров

Пауза в переговорах не приведет к возобновлению военной операции США, заявил он

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не получал уведомлений от Ирана о решении приостановить переговоры с Вашингтоном и заверил, что пока не собирается возобновлять удары по иранской территории.

"Они нас не информировали об этом решении", - сказал он NBC News.

По словам Трампа, сложившаяся ситуация "не означает, что мы снова начнем всех бомбить".

В то же время, по его словам, американские военные продолжат морскую блокаду Ирана.

Трамп также выразил мнение, что сторонам конфликта следует пока воздерживаться от частых комментариев о переговорном процессе. "Думаю, что мы все слишком много говорили. Наверное, было бы хорошо помолчать", - сказал он.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Тегеран решил взять паузу на переговорах с США в знак протеста против активизации военной операции Израиля в Ливане.

Хроника 28 февраля – 01 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
