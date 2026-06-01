В ЕС назвали стратегическим приоритетом сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сотрудничество с Азербайджаном имеет для ЕС крайне важное значение в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ) и интерконнекторов, заявила руководитель отдела по энергетической безопасности и международным отношениям Главного директората по энергетике Европейской комиссии Кристина Лобильо Борреро.

"Текущий кризис на Ближнем Востоке вновь вывел вопросы энергетической безопасности на передний план мировой повестки. В Европе он определяется не столько дефицитом поставок, сколько волатильностью цен", - сказала Борреро в понедельник на открытии Бакинской энергетической недели.

Текст ее выступления опубликован на сайте президента Азербайджана.

"Европейский Союз остается полностью приверженным нашей цели по декарбонизации к 2050 году. Продвигаясь по этому пути, сегодня мы по-прежнему зависим от ископаемого топлива и являемся нетто-импортерами газа и нефти. И на нас влияют как колебания цен, так и уязвимость цепочек поставок", - отметила она.

По ее словам, в этом контексте надежные партнерские отношения имеют большое значение. "Азербайджан играет решающую роль как энергетический партнер и как часть более широкой программы Европейского Союза по развитию связности. (...) Для Европейского Союза, когда речь заходит об энергетической безопасности, диверсификация стала стратегическим приоритетом. Азербайджан и Каспийский регион внесли значительный вклад в эти усилия, в том числе посредством Южного газового коридора, который способствовал укреплению устойчивости энергопоставок в Европу", - подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Борреро отметила, что с 2021 года Европейский Союз увеличил импорт природного газа из Азербайджана более чем на 40%. "В январе этого года пропускная способность Трансадриатического трубопровода впервые расширилась на 1,2 миллиарда кубометров, что позволит обеспечить дополнительные поставки газа в Европейский Союз в 2026 году", - добавила она.

По ее словам, сегодня прочные партнерские отношения измеряются не только объемами. Они также измеряются надежными поставками, высокими эксплуатационными стандартами, эффективным использованием ресурсов, прозрачными рамками и экологическими показателями, включая снижение выбросов метана.

"Таким образом, наше сотрудничество с Азербайджаном также имеет крайне важное значение в сфере возобновляемой энергетики и интерконнекторов. Мы внимательно следим за планируемым зеленым энергетическим коридором Каспий- Черное море- Европа, который является частью более широкого обсуждения будущей связности между Каспийским регионом, Южным Кавказом и Европой. (...) Заглядывая в будущее, следует отметить, что наиболее прочными энергетическими партнерствами станут те, которые сочетают надежность сегодня с готовностью к завтрашнему дню. Это означает коммерчески обоснованную инфраструктуру, предсказуемые инвестиционные условия, устойчивые цепочки поставок и технологии, обеспечивающие как энергетическую безопасность, так и энергетический переход", - подчеркнула Борреро.

Она добавила, что ЕС стремится продолжать сотрудничество с Азербайджаном "открыто, прагматично, на основе взаимной выгоды и общей приверженности безопасной, доступной и все более устойчивой энергетике".