Трамп назвал заключение сделки с Ираном сложным процессом для обеих сторон

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение сделки с Ираном - процесс непростой, но Вашингтон получит, что ему нужно.

"Это непростая вещь", - сказал Трамп в интервью телеканалу ABC News.

"Вы говорите о действительно большой стране, (...) об очень большой стране, заключающей сделку. (...) Так что для них это непросто", - отметил американский президент.

Он добавил, что для США этот процесс тоже не прост. "Но мы получаем то, что нам нужно", - резюмировал Трамп.

Глава государства добавил, что еще не согласился на сделку, потому что остается несколько вопросов.

