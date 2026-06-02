Британский авианосец экстренно отправили в ремонт из-за поломки после учений НАТО

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Авианосец британского Королевского военно-морского флота HMS Prince of Wales после участия в натовских противолодочных учениях Dynamic Mongoose 26 в Северной Атлантике вынужден был зайти в порт Ставангер в Норвегии для ремонта возникших на его борту неисправностей, сообщило издание Navy Lookout.

По его данным, авианосец находится у причала в Ставангере уже несколько дней, пока инженеры пытаются устранить техническую неисправность, которая привела к отмене его запланированного визита в столицу Дании Копенгаген. Отправить его на базу в Британии командование не решилось.

Во время первого захода в Ставангере в середине мая британское министерство обороны сообщило, что была выявлена лишь незначительная техническая проблема, и он отправился на 10-дневные учения НАТО. Однако после их завершения он экстренно вернулся в норвежский порт.

Причина неисправности не указывается. Но ремонт займет больше времени, чем предполагалось изначально, отмечает издание.

Корабль все еще может отправиться в плавание, если потребуется, но было принято решение провести ремонт сейчас, чтобы обеспечить его готовность к эксплуатации в будущем.

Это уже не первый подобный инцидент на авианосце HMS Prince of Wales. В августе 2022 года он сломался у берегов Англии вскоре после отплытия из базы в Портсмуте на совместные с американскими и канадскими военными учения. У корабля оказался поврежденным правый гребной вал. В 2020 году авианосец HMS Prince of Wales был отправлен на длительный ремонт из-за выхода из строя системы пожаротушения. Тогда тонны воды попали в машинное отделение и повредили электрику.