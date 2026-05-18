Поиск

В Северной Атлантике начались противолодочные учения НАТО Dynamic Mongoose

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Крупные военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose 2026 начались в Северной Атлантике, на них будут отрабатываться действия союзных сил по борьбе с подводными лодками, сообщило Морское командование Североатлантического альянса.

"Учения Dynamic Mongoose демонстрируют способность НАТО действовать сообща в одном из наиболее стратегически важных морских регионов мира, подтверждая нашу приверженность безопасности Крайнего Севера и Северной Атлантики", - заявило командование.

В учениях, которые продлятся до 29 мая, принимают участие подводные лодки, надводные корабли, а также военно-морская авиация из Германии, Норвегии, Дании, Португалии, Франции, Нидерландов, Канады и Великобритании. ВМС США представлены патрульным противолодочным самолетом. В учениях, в том числе, задействована Первая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG1) и британский авианосец HMS Prince of Wales.

Целью учений в НАТО назвали подготовку сил к возможному противодействию подводным угрозам, в том числе к предотвращению прорыва условного противника из северных районов Атлантики в южные.

ВМС стран-членов альянса отработают совместные действия по поиску и уничтожению подводных лодок противника в районе так называемой линии GIUK (линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, проходящей между Гренландией, Исландией и Великобританией), вдоль которой размещена натовская гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System).

НАТО США Северная Атлантика Dynamic Mongoose Крайний Север
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 18 мая

Трамп не намерен идти на уступки Ирану

 Трамп не намерен идти на уступки Ирану

В Израиль прибыли десятки самолетов ВВС США с боеприпасами на фоне угрозы продолжения войны с Ираном

Al Jazeera сообщает, что Трамп склоняется к военным действиям в ситуации с Ираном

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Вашингтон хочет обеспечить себе надзор за инвестиционными соглашениями Гренландии

 Вашингтон хочет обеспечить себе надзор за инвестиционными соглашениями Гренландии

ФРГ планирует выделить до 2029 года 10 млрд евро на гражданскую оборону

 ФРГ планирует выделить до 2029 года 10 млрд евро на гражданскую оборону

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

 В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

По итогам визита Путина в Китай будет подписано около сорока документов

Tasnim сообщает о согласии США приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров

 Tasnim сообщает о согласии США приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9463 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2234 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов