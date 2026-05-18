В Северной Атлантике начались противолодочные учения НАТО Dynamic Mongoose

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Крупные военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose 2026 начались в Северной Атлантике, на них будут отрабатываться действия союзных сил по борьбе с подводными лодками, сообщило Морское командование Североатлантического альянса.

"Учения Dynamic Mongoose демонстрируют способность НАТО действовать сообща в одном из наиболее стратегически важных морских регионов мира, подтверждая нашу приверженность безопасности Крайнего Севера и Северной Атлантики", - заявило командование.

В учениях, которые продлятся до 29 мая, принимают участие подводные лодки, надводные корабли, а также военно-морская авиация из Германии, Норвегии, Дании, Португалии, Франции, Нидерландов, Канады и Великобритании. ВМС США представлены патрульным противолодочным самолетом. В учениях, в том числе, задействована Первая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG1) и британский авианосец HMS Prince of Wales.

Целью учений в НАТО назвали подготовку сил к возможному противодействию подводным угрозам, в том числе к предотвращению прорыва условного противника из северных районов Атлантики в южные.

ВМС стран-членов альянса отработают совместные действия по поиску и уничтожению подводных лодок противника в районе так называемой линии GIUK (линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, проходящей между Гренландией, Исландией и Великобританией), вдоль которой размещена натовская гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System).