Самолеты НАТО поднимались в воздух в Польше на фоне воздушной тревоги на Украине

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Военная авиация Польши и ее союзников по НАТО несла ночное дежурство на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил.

В ночь на 2 июня в связи с "с действиями дальней авиации Российской Федерации, наносящей авиаудары по территории Украины" была поднята в воздух польская авиация и авиация НАТО. Также были приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

По состоянию на утро вторника "действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве прекращены, а развернутые силы и средства вернулись к выполнению стандартных оперативных задач".

В командовании подчеркнули, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было. "Благодарим за поддержку Объединенное авиационное командование НАТО и ВВС Франции, чьи вертолеты сегодня обеспечивали безопасность в польском небе. Мы также выражаем благодарность Вооруженным силам Нидерландов за поддержку системами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июня 2026 года Военная операция на Украине
