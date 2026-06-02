Бахрейн запретил подданным поездки в Иран и Ирак

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Бахрейна объявило во вторник о запрете на поездки в Иран и Ирак на фоне конфликта в ближневосточном регионе.

"По соображениям безопасности подданным запрещаются поездки в Иран и Ирак", - говорится в сообщении МВД в соцсети X.

Ближневосточные СМИ отмечают, что во время активной фазы боевых действий между Ираном и США американские военные объекты, расположенные на территории Бахрейна, были значительно повреждены в результате иранских ударов.