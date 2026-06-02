ЕС предоставил Армении более 2 млн евро на либерализацию визового режима

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз предоставил Армении 2,2 млн евро для содействия процессу либерализации визового режима, заявили в МВД республики.

"Финансирование будет направлено на управление границами, обеспечение безопасности документов и реформы правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

"Это первая в Армении программа, которая напрямую поддерживает процесс либерализации визового режима с ЕС", - отметили в МВД.

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявлял, что вопрос либерализации визового режима между Арменией и ЕС будет решен не позднее чем через два года.

