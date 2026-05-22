Глава Нацразведки США Тулси Габбард уйдет с поста в конце июня

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Директор Национальной разведки США Тулси Габбард в конце июня покинет этот пост, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"К сожалению, Тулси Габбард покинет администрацию 30 июня", - написал Трамп в соцсети Trump Social.

"Она проделала большую работу, и нам будет не хватать ее", - отметил он, добавив, что решение Габбард вызвано тяжелой болезнью ее мужа.

По словам американского президента, исполняющим обязанности директора Национальной разведки после ухода Габбард станет ее первый заместитель Аарон Лукас.

Ее выдвижение на пост главы Нацразведки вызвало широкую критику в США, так как Габбард в прошлые годы в ряде случаев высказывалась в поддержку России. Трамп отверг подозрения в отношении нее в связях с РФ.

