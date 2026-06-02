ЕК рекомендовала ряду стран Шенгенской зоны отменить внутренний пограничный контроль

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) опубликовала во вторник свое заключение о временном возобновлении внутреннего пограничного контроля в ряде государств Шенгенской зоны - Австрии, Германии, Дании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Словении, Франции и Швеции.

"Комиссия по-прежнему привержена соблюдению принципов свободного передвижения и безопасности в Шенгенской зоне. Опубликованное сегодня заключение содержит рекомендации, позволяющие государствам-членам работать над поэтапной и постепенной отменой внутреннего пограничного контроля", - говорится в коммюнике ЕК.

В публикации отмечается, что в качестве исключительной и временной меры государства могут вновь вводить пограничный контроль между соседними европейскими странами, если они сталкиваются "с серьезной угрозой общественному порядку или внутренней безопасности".

В последние месяцы ряд государств объявили о восстановлении или продолжении внутреннего пограничного контроля в Европе, ссылаясь на борьбу с нелегальной иммиграцией или террористической угрозой.

Еврокомиссия рекомендовала девяти странам (включая не входящую в ЕС Норвегию) поэтапно прекратить внутренний пограничный контроль в пределах Европейского союза, чтобы отдать приоритет более эффективному, по ее оценке, региональному сотрудничеству.

ЕК указывает на негативные последствия внутреннего контроля, особенно для трансграничных работников. По мнению Брюсселя, существуют более эффективные варианты, такие как несистематические полицейские проверки, мобильная биометрическая идентификация или технологии отслеживания транспортных средств.

"В этом контексте комиссия рекомендует девяти заинтересованным государствам-членам работать над поэтапной и постепенной отменой внутреннего пограничного контроля, в полной мере используя доступные альтернативные меры и региональное сотрудничество", - сказано в коммюнике ЕК.

В Еврокомиссии также указали на вступление в силу Пакта об убежище и миграции, который, по оценке Брюсселя, предоставит государствам-членам более эффективные инструменты для борьбы с несанкционированным передвижением в пределах Шенгенской зоны.

К тому же готовится новый регламент, определяющий порядок возвращения незаконно находящихся в государствах союза граждан третьих стран, который, как рассчитывают в ЕС, дополнит Пакт об убежище и миграции.

Накануне Совет ЕС объявил, что достиг предварительного соглашения с Европарламентом о новом соответствующем законе.

