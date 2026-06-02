Поиск

Рубио назвал предпочтительным дипломатический вариант решения проблемы Ормузского пролива

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Администрация США располагает различными вариантами восстановления судоходства через Ормузский пролив, но предпочла бы решить проблему дипломатическим путем, заявил во вторник глава американского Госдепа Марко Рубио.

В миреСША с начала блокады перехватили уже более 120 связанных с Ираном судовЧитать подробнее

"Мы предпочитаем дипломатический вариант, хотя в нашем распоряжении есть и другие варианты действий", - сказал он на слушаниях в Сенате.

Рубио выразил мнение, что мировое сообщество поддерживает идею о том, что Ирану следует открыть пролив. "Китай выступает за это, Россия - тоже, весь мир выступает за это", - сказал он.

При этом, по словам госсекретаря, США на данный момент не обсуждают с Тегераном вариант, при котором Иран получит ослабление санкций в обмен на открытие Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 02 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Марко Рубио Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иранский генерал назвал неизбежным возобновление военного конфликта с США

В МИД РФ заявили о продолжении диалога между Москвой и Вашингтоном

Трамп назначил главу агентства по финансированию жилья и.о. директора Нацразведки

 Трамп назначил главу агентства по финансированию жилья и.о. директора Нацразведки

Воздушное сообщение в Бельгии приостановлено из-за забастовки авиадиспетчеров

Премьер Венгрии не исключил встречу с Зеленским на следующей неделе

Володин заявил, что при выходе из ЕАЭС газ для жителей Армении подорожает почти в 4 раза

Парламент Финляндии предупредил об удвоении расходов страны на оборону в будущем

Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию армянских продуктов

Задержанный Францией танкер Tagor прибыл к берегам Бретани

 Задержанный Францией танкер Tagor прибыл к берегам Бретани

Мировой спрос на природный газ в следующие 30 лет вырастет на треть
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2442 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9688 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов