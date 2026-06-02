Рубио назвал предпочтительным дипломатический вариант решения проблемы Ормузского пролива

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Администрация США располагает различными вариантами восстановления судоходства через Ормузский пролив, но предпочла бы решить проблему дипломатическим путем, заявил во вторник глава американского Госдепа Марко Рубио.

"Мы предпочитаем дипломатический вариант, хотя в нашем распоряжении есть и другие варианты действий", - сказал он на слушаниях в Сенате.

Рубио выразил мнение, что мировое сообщество поддерживает идею о том, что Ирану следует открыть пролив. "Китай выступает за это, Россия - тоже, весь мир выступает за это", - сказал он.

При этом, по словам госсекретаря, США на данный момент не обсуждают с Тегераном вариант, при котором Иран получит ослабление санкций в обмен на открытие Ормузского пролива.