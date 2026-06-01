США с начала блокады перехватили уже более 120 связанных с Ираном судов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - С начала морской блокады американские ВМС перехватили 121 связанное с Ираном торговое судно, которое направлялось в порт этой страны или выходило из него, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Тысячи американских военнослужащих на море, в воздухе и на суше поддерживают продолжающуюся блокаду Ирана со стороны США. По состоянию на 1 июня силы Центрального командования США перенаправили 121 коммерческое судно и пять вывели из строя в целях обеспечения режима блокады", - говорится в сообщении.

"Блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах", - отметили в CENTCOM.