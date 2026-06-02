В КСИР заявили о росте военного потенциала корпуса за время перемирия с США

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - За время, прошедшее с момента прекращения огня с Соединенными Штатами, военный и оперативный потенциал Корпуса стражей исламской революции Ирана значительно возрос, заявил официальный представитель КСИР генерал Хосейн Мохеби государственному телеканалу IRIB.

"Сегодня наши вооруженные силы находятся в лучшем состоянии, чем в прошлом", - сказал он.

Мохеби добавил, что одним из ключевых выводов из американо-израильской войны против Ирана является "увеличение оперативных знаний вооруженных сил о противнике".

По его словам, если США возобновят военные действия, все изменится. "Если противник вернется на военную арену, тип операции, география боя и даже тип используемого оружия будут другими, и Корпус стражей исламской революции полностью готов ко всем возможным сценариям", - предупредил генерал.

КСИР лучше подготовлен, чем в прошлом, получив "опыт на поле боя и в противостоянии с врагом", подчеркнул Мохеби. Он отметил, что "понимание Ираном США, включая их наступательные и оборонительные возможности, тактику и обманные маневры, "гораздо яснее, чем в прошлом".

При этом он указал, что Вашингтон не может снять с Ирана контроль над Ормузским проливом "даже на несколько минут". "США не смогли достичь своих целей, несмотря на свою "очень большую мощь", - сказал представитель КСИР.

Хроника 28 февраля – 02 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
