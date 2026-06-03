В Бельгии суд арестовал 115 млн евро Google Belgium по иску российской "Гугл"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium на сумму 115 млн евро (около 10 млрд руб.) по требованию российского ООО "Гугл", которое добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании средств с материнских структур американской корпорации, сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

"Речь идет о взыскании дивидендов, которые, по версии российского суда, были выведены из ООО "Гугл" незадолго до начала процедуры банкротства компании, а выплата дивидендов была произведена с целью уклонения от расчетов с кредиторами", - говорится в сообщении.

По данным газеты, арест имущества Google Belgium наложен в качестве обеспечительной меры. По словам представителей российской стороны, это должно предотвратить возможные попытки реструктуризации или банкротства бельгийского подразделения до завершения судебного процесса.

Следующим этапом станет рассмотрение бельгийским судом требований ООО "Гугл" по существу. Если бельгийский суд признает российское решение и удовлетворит заявление, взыскание может быть обращено на арестованные активы, а полученные средства направлены на расчеты с кредиторами российского ООО "Гугл".

ООО "Гугл" также инициировало процедуры признания и исполнения российских судебных решений более чем в десяти странах мира.