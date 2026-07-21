Трамп пообещал решить вопрос блокады хуситами Красного моря, если он возникнет

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон примет меры в случае перекрытия хуситами Красного моря.

"Пока блокады не случилось, но это возможно. Но если такое произойдет, мы позаботимся об этом", - ответил Трамп на вопрос о блокаде хуситами Красного моря.

Накануне хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.