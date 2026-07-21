FT узнала о подготовке Трампом новых пошлин в отношении десятков стран

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассчитывает ввести новые пошлины в отношении нескольких десятков стран уже на этой неделе, пишет во вторник The Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно собеседникам издания, пошлины, о которых глава Белого дома может объявить на этой неделе, могут составить от 10 до 12,5%, и они затронут около 60 стран. Поводом для таких мер в Белом доме называют использование в этих странах принудительного труда.

При этом FT пишет, что советники Трампа "предостерегают его от риска экономических потрясений в результате его первоначальной торговой войны, в преддверии промежуточных выборов".

В феврале Верховный суд США большинством голосов постановил, что решение Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно. Американский президент в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%. Для этого он применил альтернативную, не запрещенную судом, схему.

Однако действие этих мер в виде пошлин в 10%, как отмечает FT, истекает в эту пятницу.