Силы CENTCOM начали новую волну ударов по Ирану

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы начали новую серию ударов по иранским целям, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские войска начали новые авиаудары по Ирану по указанию главнокомандующего. Удары призваны еще больше ослабить способность Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе и быстро наказать силы Корпуса стражей исламской революции, которые прошлой ночью совершили нападения на американских военнослужащих в Иордании", - говорится сообщении.

Как сообщили ранее в CENTCOM, 17 июля в Иордании двое американских военнослужащих погибли в бою, когда силы командования вместе с партнерскими войсками отражали иранские ракетные и беспилотные атаки. Еще один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести. Кроме того, четверо были эвакуированы в иорданские больницы, но в последствии вернулись в строй.