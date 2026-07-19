В CENTCOM сообщили о погибших в ходе отражения атак Ирана

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Двое американских военнослужащих погибли и еще один пропал без вести в ходе недавнего отражения атак иранских ракет и беспилотников на территории Иордании, сообщило в субботу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"17 июля в Иордании двое военнослужащих США погибли в бою, когда силы Центрального командования США и партнерские войска отражали иранские ракетные и беспилотные атаки. Кроме того, один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести", - говорится в сообщении.

Еще четверо американских военнослужащих были эвакуированы в иорданские больницы, указали в командовании.

"Они в последствии были выписаны. Другие военнослужащие, прошедшие обследование в связи с незначительными травмами, вернулись к исполнению служебных обязанностей", - резюмировали в CENTCOM.