Глава Пентагона заявил, что гибель американских военнослужащих укрепит решимость США

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Гибель в бою американских военнослужащих, отражавших иранскую атаку на территории Иордании, укрепит стойкость США, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

"Их жертва лишь укрепит нашу решимость", - написал Хегсет в соцсети X.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что 17 июля в Иордании двое военнослужащих погибли в бою, когда силы командования вместе с партнерскими войсками отражали иранские ракетные и беспилотные атаки. Еще один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести. Кроме того, четверо были эвакуированы в иорданские больницы, но в последствии вернулись в строй.

В общей сложности с начала американо-израильской военной операции против Ирана погибли 16 американских военнослужащих, более 400 получили ранения. Еще один военнослужащий в Иордании пропал без вести после атаки в пятницу.