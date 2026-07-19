Спасатели продолжают поиски на месте схода оползня в Китае, от которого погибли 8 человек

Фото: He Penglei/China News Service/VCG via Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Спасательная операция продолжается на месте схода оползня в китайском городе Чунцин на юго-западе страны, сообщает Associated Press. На данный момент известно о восьми погибших, еще 34 числятся пропавшими без вести. Были спасены 19 человек, 10 из них уже покинули больницу. Еще девять находятся в стабильном состоянии.

Оползень сошел в пятницу, 17 июля, обрушившись на 10 жилых домов.

Местные СМИ сообщают, что жильцы 21 дома по соседству эвакуированы в целях безопасности.

Оползень представлял собой примерно 12 тысяч кубометров камней и обломков. Один из самых больших валунов был объемом 3 тысячи кубометров. Причиной оползня стали дожди, размывшие породы.