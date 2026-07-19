Поиск

Спасатели продолжают поиски на месте схода оползня в Китае, от которого погибли 8 человек

Спасатели продолжают поиски на месте схода оползня в Китае, от которого погибли 8 человек
Фото: He Penglei/China News Service/VCG via Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Спасательная операция продолжается на месте схода оползня в китайском городе Чунцин на юго-западе страны, сообщает Associated Press. На данный момент известно о восьми погибших, еще 34 числятся пропавшими без вести. Были спасены 19 человек, 10 из них уже покинули больницу. Еще девять находятся в стабильном состоянии.

Оползень сошел в пятницу, 17 июля, обрушившись на 10 жилых домов.

Местные СМИ сообщают, что жильцы 21 дома по соседству эвакуированы в целях безопасности.

Оползень представлял собой примерно 12 тысяч кубометров камней и обломков. Один из самых больших валунов был объемом 3 тысячи кубометров. Причиной оползня стали дожди, размывшие породы.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Спасатели продолжают поиски на месте схода оползня в Китае, от которого погибли 8 человек

 Спасатели продолжают поиски на месте схода оползня в Китае, от которого погибли 8 человек

Два танкера атакованы во время погрузки на терминале КТК

В Казахстане робособака с ИИ впервые выявила нарушителей на массовом мероприятии

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 июля

Глава Пентагона заявил, что гибель американских военнослужащих укрепит решимость США

 Глава Пентагона заявил, что гибель американских военнослужащих укрепит решимость США

Силы CENTCOM начали новую волну ударов по Ирану

 Силы CENTCOM начали новую волну ударов по Ирану

В CENTCOM сообщили о погибших в ходе отражения атак Ирана

Хаменеи пригрозил Вашингтону "незабываемыми уроками"

 Хаменеи пригрозил Вашингтону "незабываемыми уроками"

Что произошло за день: суббота, 18 июля

Лавров и глава МИД ОАЭ подчеркнули важность беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10607 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов