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Два танкера атакованы во время погрузки на терминале КТК

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Два танкера подверглись атаке БПЛА во время погрузки на терминале КТК (Каспийский трубопроводный консорциум).

В сообщении консорциума говорится, что на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 беспилотники атаковали два морских танкера: ASIA (нефть компании "Тенгизшевройл" (Сhevron)) и NISSOS IOS (нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК "КазМунайГаз")).

На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находятся международные экипажи.

В результате нападения на танкере ASIA возник пожар, который был потушен с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК.

Погрузка нефти остановлена. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет.

Разлива нефти не допущено.

"Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений", - указывается в сообщении.

"Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы. Полагаем, что атака на объект компании и гражданские суда в акватории Морского терминала КТК - это атака и на интересы стран-участниц КТК. Подчеркнем, что уже пятый акт прямой агрессии против сугубо гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права. Всеми акционерами КТК и руководством стран-участниц КТК признается важная роль консорциума в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц", - говорится в заявлении.

В компании также подчеркивают, что в отношении КТК никогда не вводилось никаких санкционных или ограничительных мер, что также свидетельствует о признании значительной роли КТК в обеспечении интересов западных акционеров компании.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2025 г. составил около 70,5 млн т нефти, при этом более 75% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" (Chevron), ExxonMobil, АО НК "КазМунайГаз", Eni, Shell.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Каспийский трубопроводный консорциум
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