Два танкера атакованы во время погрузки на терминале КТК

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Два танкера подверглись атаке БПЛА во время погрузки на терминале КТК (Каспийский трубопроводный консорциум).

В сообщении консорциума говорится, что на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 беспилотники атаковали два морских танкера: ASIA (нефть компании "Тенгизшевройл" (Сhevron)) и NISSOS IOS (нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК "КазМунайГаз")).

На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находятся международные экипажи.

В результате нападения на танкере ASIA возник пожар, который был потушен с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК.

Погрузка нефти остановлена. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет.

Разлива нефти не допущено.

"Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений", - указывается в сообщении.

"Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы. Полагаем, что атака на объект компании и гражданские суда в акватории Морского терминала КТК - это атака и на интересы стран-участниц КТК. Подчеркнем, что уже пятый акт прямой агрессии против сугубо гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права. Всеми акционерами КТК и руководством стран-участниц КТК признается важная роль консорциума в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц", - говорится в заявлении.

В компании также подчеркивают, что в отношении КТК никогда не вводилось никаких санкционных или ограничительных мер, что также свидетельствует о признании значительной роли КТК в обеспечении интересов западных акционеров компании.