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В Казахстане робособака с ИИ впервые выявила нарушителей на массовом мероприятии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Впервые в Казахстане робособака с искусственным интеллектом использовалась для охраны общественного порядка во время массовых мероприятий в честь Дня металлурга в Карагандинской области, сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

Служебные робособаки интегрированы с информационными базами полиции. В режиме реального времени робот способен распознавать лица, находящиеся в поле зрения полиции.

17-18 июля в регионе прошли масштабные праздничные мероприятия, собравшие свыше 115 тыс. человек. В это время с помощью робособаки выявлены четыре человека: гражданин, уклонявшийся от уплаты алиментов, двое государственных должников, а также ранее судимый мужчина, нарушивший установленное судом ограничение на пребывание вне жилища.

В отношении всех нарушителей сотрудники полиции приняли предусмотренные законом меры.

Казахстан
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В Казахстане робособака с ИИ впервые выявила нарушителей на массовом мероприятии

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