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Хаменеи пригрозил Вашингтону "незабываемыми уроками"

Хаменеи пригрозил Вашингтону "незабываемыми уроками"
Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в субботу заявил, что недавние действия США показывают, что подпись американского лидера Дональда Трампа на документах не заслуживает доверия.

"Повторяющиеся нарушения соглашения, подписанного президентами Ирана и США, еще раз доказывают, насколько подпись президента США ничего не стоит и что она не заслуживает доверия", - приводит агентство Fars выдержку из письменного заявления Хаменеи.

Он отметил, что "теперь, когда американский враг подстрекает к войне, (...) он должен знать, что у иранской нации и фронта сопротивления есть незабываемые уроки, которые они могут ему преподать".

Ранее в субботу в МИД Ирана заявили, что приостанавливают выполнение всех пунктов меморандума о взаимопонимании с США в связи с тем, что Вашингтон продолжает нарушать его.

Хроника 28 февраля – 18 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Моджтаба Хаменеи
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