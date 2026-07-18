Хаменеи пригрозил Вашингтону "незабываемыми уроками"
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в субботу заявил, что недавние действия США показывают, что подпись американского лидера Дональда Трампа на документах не заслуживает доверия.
"Повторяющиеся нарушения соглашения, подписанного президентами Ирана и США, еще раз доказывают, насколько подпись президента США ничего не стоит и что она не заслуживает доверия", - приводит агентство Fars выдержку из письменного заявления Хаменеи.
Он отметил, что "теперь, когда американский враг подстрекает к войне, (...) он должен знать, что у иранской нации и фронта сопротивления есть незабываемые уроки, которые они могут ему преподать".
Ранее в субботу в МИД Ирана заявили, что приостанавливают выполнение всех пунктов меморандума о взаимопонимании с США в связи с тем, что Вашингтон продолжает нарушать его.