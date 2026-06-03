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Генассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совбеза ООН

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Австрия, Зимбабве, Киргизия, Португалия, а также Тринидад и Тобаго стали новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН, сообщает в среду пресс-служба Всемирной организации.

"Набрав большинство в две трети голосов - 128, Кыргызстан получил место от Азиатско-Тихоокеанской группы", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ООН.

Киргизия соревновалась за место в СБ ООН с Филиппинами и смогла занять место по итогам третьего раунда голосования на Генеральной Ассамблее ООН.

Ранее места непостоянных членов в СБ ООН получили Австрия, Португалия, Зимбабве, а также Тринидад и Тобаго. Указанные пять стран сменят Данию, Грецию, Пакистан, Панаму и Сомали, сроки полномочий которых истекают в конце 2026 года.

Непостоянные члены Совета Безопасности ООН - это 10 государств, которые входят в СБ ООН на временной основе и участвуют в принятии решений по вопросам мира и безопасности, но не имеют права вето.

Всего в СБ ООН 15 членов, пять из них постоянные и имеют право вето: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

Генассамблея ООН СБ ООН Австрия Зимбабве Киргизия Португалия Тринидад и Тобаго
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