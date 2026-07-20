Трамп заявил, что Иран сильно пострадал от американских ударов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран очень сильно пострадал в результате американских ударов.

"Иран очень, очень сильно пострадал. Они потеряли почти все в военном отношении. У них очень мало что осталось", - сказал Трамп журналистам в ночь на понедельник.

Американский лидер добавил, что США "сегодня вечером снова нанесли по ним мощный удар".

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы начали очередную серию ударов по иранским целям, уточнив, что это происходит девятую ночь подряд.

Операция началась в воскресенье в 19:00 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 02:00 по Москве).