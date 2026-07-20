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Визит Си Цзиньпина в США по-прежнему запланирован на сентябрь

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон по-прежнему запланирован на сентябрь, изменений после заявлений президента США Дональда Трампа о попытках вмешательства Китая в американские выборы не последовало, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Мы ожидаем, что эта поездка состоится в сентябре. Они (китайская сторона - ИФ) продолжают направлять свои команды для подготовки (визита - ИФ). Я не слышал ничего другого", - сказал Рубио журналистам перед вылетом в Манилу, где пройдет саммит АСЕАН.

Трамп в ходе обращения к согражданам в минувшую пятницу обвинил Китай в неоднократных попытках оказать влияние на результаты выборов в США. Также он пообещал принять меры, чтобы защитить избирательную систему страны от иностранного вмешательства.

В МИД КНР эти обвинения опровергли. "Китай в этом не заинтересован и никогда не вмешивался в выборы в США", - заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Трамп посещал Китай с официальным визитом с 13 по 15 мая. Президент США пригласил Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань посетить Вашингтон осенью. В китайском МИД сообщали, что лидер КНР принял это приглашение.

США Марко Рубио КНР Си Цзиньпин визит
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