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В Иране допускают переговоры с США после достижения стратегического преимущества

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи полагает, что его страна может завершить военное противостояние с США и перейти к переговорному урегулированию конфликта, когда получит преимущество на поле боя.

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"Завершение войны возможно либо путем абсолютной военной победы, либо путем переговоров. Правильное время для переговоров - это именно тот момент, когда вы добились надежных полевых и стратегических достижений на военном фронте", - заявил Аракчи в интервью агентству ИРНА, его цитирует телеканал "Аль-Джазира".

Согласно публикации, глава МИД заявил, что Иран завершит военное противостояние с США, когда будет иметь "преимущество на поле боя".

По словам министра, определение момента для прекращения боевых действий и начала переговоров является наиболее важным.

"Вы не можете рисковать жизнями людей и судьбой страны. Решения должны приниматься на основе точных и полных расчетов", - добавил Аракчи.

Ранее в понедельник американские вооруженные силы завершили девятую ночную серию ударов по Ирану.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США по-прежнему открыты для дипломатического урегулирования конфликта с Ираном.

Хроника 28 февраля – 20 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Аббас Аракчи США переговоры
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