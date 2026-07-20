В Иране допускают переговоры с США после достижения стратегического преимущества

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи полагает, что его страна может завершить военное противостояние с США и перейти к переговорному урегулированию конфликта, когда получит преимущество на поле боя.

"Завершение войны возможно либо путем абсолютной военной победы, либо путем переговоров. Правильное время для переговоров - это именно тот момент, когда вы добились надежных полевых и стратегических достижений на военном фронте", - заявил Аракчи в интервью агентству ИРНА, его цитирует телеканал "Аль-Джазира".

Согласно публикации, глава МИД заявил, что Иран завершит военное противостояние с США, когда будет иметь "преимущество на поле боя".

По словам министра, определение момента для прекращения боевых действий и начала переговоров является наиболее важным.

"Вы не можете рисковать жизнями людей и судьбой страны. Решения должны приниматься на основе точных и полных расчетов", - добавил Аракчи.

Ранее в понедельник американские вооруженные силы завершили девятую ночную серию ударов по Ирану.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США по-прежнему открыты для дипломатического урегулирования конфликта с Ираном.