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ВВС США увеличивают группировку тактической авиации на Ближнем Востоке

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - ВВС США в последние дни перебросили на Ближний Восток дополнительно более 20 истребителей на фоне наращивания американских ударов по Ирану, сообщает портал Itamilradar.

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На ближневосточные базы, используемые американскими вооруженными силами, прибыли истребители с авиабаз Лейкенхит в Великобритании, Авиано в Италии и Шпангдалем в Германии.

По данным Itamilradar, в конце минувшей недели на фоне ударов по Ирану в регион, в частности, дополнительно были направлены, по меньшей мере, девять стелс-истребителей пятого поколения F-35А, шесть истребителей F-15Е и семь истребителей F-16. Последние совершили перелет на авиабазу Муваффак Салти в Иордании.

Между тем британские авиационные эксперты сообщают, что на Ближний Восток в последние дни переброшено уже четыре эскадрильи боевых самолетов, в том числе 15 истребителей F-35A и 12 истребителей F-15 с авиабазы Лейкенхит, а также 12 истребителей F-16 с авиабазы Авиано и 12 истребителей F-16 с авиабазы Шпангдалем.

Накануне издание Ynet сообщило, что группы американских истребителей и самолетов-заправщиков прибыли в Израиль. В публикации указывалось, что израильские военные подтвердили переброску и размещение десятков дополнительных американских самолетов-заправщиков на израильских базах, которые должны обеспечивать длительность боевых миссий истребителей.

Хроника 28 февраля – 20 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВВС США Ближний Восток
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