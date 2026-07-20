Рубио заявил, что Штаты продолжат добиваться дипломатического урегулирования конфликта с Ираном

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон по-прежнему открыт для дипломатического урегулирования конфликта с Тегераном, передает CNN.

"Соединенные Штаты всегда остаются открытыми для дипломатического решения. Мы неоднократно пытались (добиться такого решения - ИФ) с Ираном, и мы будем продолжать пытаться. Если эта дверь откроется, мы будем рады", - заявил Рубио журналистам перед вылетом в Манилу, где пройдет саммит АСЕАН.

На вопрос о том, что произойдет, если дипломатические усилия потерпят неудачу, Рубио ответил: "Я не думаю, что это будет хорошо для Ирана. Я имею в виду, что экономика Ирана развалена".

Кроме того госсекретарь раскритиковал Иран за нападения на суда в Ормузском проливе.

"Они продолжают подавать сигналы, что хотят разговаривать, вести переговоры, но мы реагируем именно на их поведение, а их поведение заключается в запуске ракет и дронов по судам, в том числе сегодня ночью", - подчеркнул Рубио.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) завершило очередную серию ударов по иранским целям, уточнив, это происходит девятую ночь подряд.