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Аракчи заявил, что Иран в любой момент может возобновить войну

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Иран готов в любой момент возобновить войну и нанести удар по Израилю, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

"Наши вооруженные силы в любой момент готовы возобновить войну и нанести удар по Израилю, если он совершит агрессию против Бейрута", - цитирует главу МИД иранское агентство "Фарс" в среду.

Аракчи отметил, что контакты Ирана с США не прерваны. "Наши контакты с американцами не прерваны, но прогресса в переговорах также не достигнуто", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "возвращение к переговорам будет обусловлено обеспечением прав иранского народа и прекращением войны против Ирана, Ливана и региона".

Хроника 28 февраля – 03 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Аббас Аракчи
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