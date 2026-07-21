Трамп напомнил о невысоких потерях США в Иране по сравнению с войнами прошлых лет

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп напомнил во вторник, что нынешний вооруженный конфликт с Ираном - менее кровопролитный для американских военных, чем многие прошлые войны.

"Война в Венесуэле: один день, ни одного погибшего. Военный конфликт с Ираном: четыре месяца, 18 погибших", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер также привел данные о значительно больших потерях США в Ираке, Афганистане, Вьетнаме и во время Корейской войны.