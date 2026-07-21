Что произошло за день: вторник, 21 июля

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Принят закон о регулировании криптовалют в РФ. Организацией обращения цифровых валют смогут заниматься только специализированные посредники. Расчеты криптовалютой внутри страны по-прежнему запрещены.

- Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка. Особое внимание правительство уделяет снабжению топливом сельскохозяйственных компаний, задействованных в уборке урожая.

- В Goldman Sachs допустили подорожание Brent до $120 за баррель в IV квартале, если проблемы с поставками через Ормузский пролив сохранятся. Этот сценарий, однако, не является основным - базовый прогноз составляет $80 за баррель, но он основан на ожиданиях деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

- Израильские военные разделят сектор Газа пополам гигантским земляным барьером. Как сообщает AP со ссылкой на спутниковые снимки, за последние месяцы возведено свыше 23 км преграды, тянущейся сквозь разрушенные населенные пункты анклава общей длиной в 40 км.

- В результате обстрелов повреждена дамба Белгородского водохранилища. Угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления не происходит, уровень воды снижается - но обстрелы дамбы продолжаются, а ее восстановление возможно только после полноценного ремонта.

- Склад Wildberries в Тамбовской области возобновит работу с 23 июля. Товары, которые находились на нем, вернутся в продажу, сообщила Татьяна Ким.

- Закон о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года принят Госдумой.

- ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты ГД от "Единой России" в количестве 390 человек. Ранее Центризбирком зарегистрировал списки от КПРФ и от партии "Новые люди".