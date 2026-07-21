Парламент Франции принял закон о запрете соцсетей лицам до 15 лет

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Парламент Франции проголосовал за принятие законопроекта, который, в частности, запрещает детям младше 15 лет доступ к соцсетям, сообщает во вторник газета "Фигаро".

В Сенате поддержку этой инициативе выразили 243 человека, двое высказались против. В Национальном собрании законопроект поддержали 279 депутатов, 81 - выразил несогласие.

Закон обязывает соцсети проверять возраст пользователей. В тексте не уточняются способы верификации возраста.

Кроме того, предусматривается запрет лицеистам (старшеклассникам) пользоваться телефонами в школе.

Ожидается, что закон вступит в силу в сентябре, с начала учебного года.