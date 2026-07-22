Расходы США на проведение военной операции против Ирана составляют $37,5 млрд

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Общие расходы США на проведение военной операции против Ирана составляют $37,5 млрд, сообщил, выступая во вторник на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям, глава Пентагона Пит Хегсет.

"По оценке на текущий момент расходы составляют $37,5 млрд", - сказал Хегсет.

При этом он указал, что у американских вооруженных сил имеются все возможности для того, чтобы обеспечить разрешение конфликта с Ираном на американских условиях.

"Мы побеждаем, мы уже победили. Решение будет принято на наших условиях, на условиях президента США", - сказал Хегсет, отметив "невероятное ухудшению возможностей Ирана".

"У нас есть все необходимые боеприпасы и возможности", - подчеркнул он. Глава Пентагона также отметил, что США сделают все возможное, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, со своей стороны, заявил: "У нас достаточно боеприпасов для выполнения поставленных перед нами задач, но мне всегда будет хотеться большего".

"Поэтому я ценю поддержку комиссии и Конгресса, так нам всегда нужно больше боеприпасов", - добавил Кейн.

В ходе слушаний в комитете по ассигнованиям рассматривался запрос администрации США на выделениt дополнительных средств в размере $87 млрд на финансирование конфликта с Ираном, который длится уже почти пять месяцев.