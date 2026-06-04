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В ЕС осудили атаки Ирана против Кувейта и Бахрейна

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Европейском союзе назвали неприемлемыми атаки Ирана против гражданских объектов в Кувейте и Бахрейне.

"Европейский союз решительно осуждает последние иранские атаки на гражданскую инфраструктуру в Кувейте и Бахрейне. Эти преднамеренные нападения Ирана на гражданские объекты неприемлемы, представляют собой серьезные нарушения международного гуманитарного права и угрожают региональной безопасности и стабильности", - говорится в распространенном вечером в среду заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы.

"ЕС настоятельно призывает к деэскалации и полному выполнению резолюции 2817 Совета Безопасности ООН. Мы выражаем соболезнования жертвам этих атак и желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в документе.

В ночь на среду иранские и американские военные обменялись ударами. В частности, Иран запустил ракеты по объектам в Кувейте и Бахрейне, однако, по утверждению Центрального командования ВС США (CENTCOM), они не достигли своих целей.

Иран Кувейт Бахрейн ЕС США
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