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В CENTCOM опровергли сообщение об иранском ударе по эсминцу ВМС США

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло сообщение ВМС Ирана об ударе по американскому эсминцу в Оманском заливе.

"Утверждение Ирана о том, что он нанес удар по эсминцу ВМС США в Оманском заливе, являются лживыми", - заявили в командовании.

"Вооруженные силы США на море продолжают безопасно и беспрепятственно летать, плавать и действовать", - подчеркнули в CENTCOM.

Ранее ВМС Ирана, как сообщило агентство Mehr, заявили о нанесении удара по находившемуся на борту американского эсминца центру управления операциями, который, по данным иранских военных, несет ответственность за недавние действия против связанных с Тегераном торговых судов в Оманском заливе.

"Несколько часов назад, после агрессивных действий, нарушающих правила регулирования в Ормузском проливе, и враждебных актов против иранских торговых судов в Оманском море со стороны американских военных ВМС Ирана, обнаружив и идентифицировав источник этих действий, нанесли удар по командно-контрольному центру, ответственному за них", - говорится в заявлении.

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Иран США Ормузский пролив
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