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Возможный запрет ЕС на морские услуги для танкеров РФ будет согласовываться с G7

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) включила в проект 21-го пакета санкций против РФ юридическое обоснование на случай активации полного запрета на морские услуги для российского нефтяного флота, заявила официальный представитель ЕК Шивон Макгарри.

"Действительно, мы включили юридическую базу для возможной активации полного запрета на предоставление морских услуг. Но это будет происходить в сотрудничестве и при консультациях с нашими партнерами по G7", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о сдержанном отношении ряда государств к этой мере.

Она отметила, что ЕК не дает комментариев в процессе подготовки санкций, и отказалась "предвосхищать, что войдет в этот очередной пакет".

"Но мы по-прежнему придерживаемся, например, потолка цен (на российскую нефть - ИФ)", - добавила Макгарри.

В ответ на замечание, что в связи с войной на Ближнем Востоке этот потолок поднялся, она напомнила, как он действует.

"Механизм рассчитан на основе среднемесячной рыночной цены за шесть месяцев минус 15%. (...) Мы остаемся полностью приверженными этому механизму установления потолка цен. И сам этот механизм может действовать на повышение или на понижение. Я не участвую в дискуссиях по 21-му пакету санкций, но, учитывая ситуацию в Ормузском проливе и скачок цен в целом, могу допустить, что это должно было обсуждаться. Но я не могу вам сказать, что будет решено в рамках подготовки этого 21-го пакета санкций относительно изменения того, как мы рассчитываем эту меру", - заключила представитель ЕК.

Агентство Bloomberg сообщило 1 июня, что ЕС рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

"Европейский союз рассматривает возможность временной заморозки потолка цен на российскую нефть, поскольку война на Ближнем Востоке продолжается уже четвертый месяц", - написало агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

ЕС G7 РФ ЕК нефть
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