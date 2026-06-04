ЕК организует для Молдавии стратегические инвестиции на 641 млн евро

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о стратегических инвестициях для Молдавии на сумму до 641 млн евро.

"Объявленные сегодня инвестиционные проекты демонстрируют, что Молдавия не только пользуется сильной поддержкой Евросоюза, но и является страной, вносящей вклад в конкурентоспособность, безопасность, цифровую трансформацию и промышленное развитие Европы", - заявила член ЕК по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос.

На инвестиционной конференции ЕС-Молдавия Кос сообщила об инвестиционных планах и проектных инициативах на сумму до 641 млн евро "в координации с международными финансовыми институтами, партнерами из частного сектора и государственными заинтересованными сторонами".

Инициативы, как это видится в Брюсселе, будут направлены на "поддержку стратегических секторов, включая энергетику, цифровую инфраструктуру, образование и устойчивое сельское хозяйство".

Из опубликованного коммюнике ЕК следует, что средства до 433 млн евро ожидаются через международные финансовые институты "за счет сочетания грантов, гарантий и кредитов ЕС".

Еще 208 млн евро приходится на частные инвестиции. В рамках конкурса заявок на частные инвестиции в Молдавии было отобрано восемь проектов, представляющих собой запланированные инвестиции на эту сумму, сообщили в Брюсселе.