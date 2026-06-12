Подписание декларации о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС ожидается 18-19 июня

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС примет решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз. Соответствующий проект итоговой декларации, подписание которой ожидается 18-19 июня в Брюсселе, обнародовал телеканал Moldova 1.

"Проект выводов европейского саммита 18-19 июня, полученный нами до встречи лидеров 27 стран, подтверждает то, что многие дипломаты уже подозревали: ЕС продолжает оказывать политическую поддержку Украине и Республике Молдова", - говорится в репортаже.

Отмечается, что в Брюсселе избегают "каких-либо новых конкретных обещаний относительно их вступления".

"Европейский совет приветствует организацию Межправительственной конференции по вступлению Республики Молдова в ЕС и открытие пакета основополагающих ценностей 15 июня 2026 года и надеется на скорейшее открытие других кластеров в соответствии с меритократическим подходом. Европейский совет также надеется на организацию саммита ЕС - Республика Молдова 22 июня 2026 года", - говорится в проекте документа.