Россия отгрузила Филиппинам свыше 2,4 млн баррелей нефти с момента возобновления поставок

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отгрузила Филиппинам свыше 2,4 млн баррелей российской нефти после возобновления поставок.

"На фоне обострения ситуации на мировых энергетических рынках весной текущего года по запросу филиппинских партнёров были возобновлены поставки российской нефти - уже отгружено свыше 2,4 млн баррелей. Этот шаг наглядно демонстрирует надёжность российских поставщиков", - говорится в статье Лаврова по случаю 50-летия со дня установления дипотношений между Россией и Филиппинами, текст которой опубликован Мах-канале внешнеполитического ведомства.

Лавров также отметил, что ""Росатом" прорабатывает проекты сооружения малых атомных электростанций, а также неэнергетического применения ядерных технологий".