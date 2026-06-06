Падение индекса Nasdaq в пятницу стало максимальным с апреля 2025 года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали сильное снижение вслед за полупроводниковым сектором.

Nasdaq Composite рухнул на 4,2% (самый существенный дневной спад с апреля прошлого года), S&P 500 - на 2,6% (наиболее значительное снижение с октября прошлого года).

Количество рабочих мест в экономике США в мае выросло на 172 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель увеличился на 179 тыс., а не на 115 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение в прошлом месяце на 85 тыс., по данным Trading Economics.

За всю прошедшую неделю S&P 500 уменьшился на 2,6%. До этого он завершал "в плюсе" девять недель подряд, что стало самым длительным подобным периодом с декабря 2023 года.

Dow Jones за минувшую неделю потерял 0,3%, Nasdaq - 4,7%.

"В пятницу произошел обвал после рекордного роста, который мы наблюдали в течение последних девяти недель на фондовом рынке, особенно в технологическом и полупроводниковом секторах, - отмечает главный рыночный аналитик Carson Group Райан Детрик. - Очевидно, что более сильный, чем ожидалось, отчет по рынку труда ставит ФРС в сложное положение в отношении любого снижения процентной ставки до конца года. И рынок бушует, нанося удары по лидерам роста в этом году".

Котировки бумаг Broadcom в пятницу опустились на 7,9% после падения почти на 13% днем ранее. Причиной этого стал разочаровавший аналитиков прогноз компании относительно выручки от ИИ-чипов.

Акции других чипмейкеров подешевели еще сильнее, в том числе Advanced Micro Devices - на 10,9%, Intel Corp. - на 11,3%, Micron Technology - на 13,3%, Qualcomm Inc. - на 11%, Marvell Technology - на 16,7%, Super Micro Computer Inc. - на 11,2%, ON Semiconductor Corp. - на 11,1%. Цена бумаг Nvidia Corp. опустилась на 6,2%.

Цена акций Lululemon Athletica уменьшилась на 8,6% после того, как производитель и ритейлер спортивной одежды ухудшил прогноз прибыли и выручки в текущем финансовом году.

Стоимость Cisco Systems Inc. сократилась на 6,4%, International Business Machines - на 5,6%, Microsoft Corp. - на 2,7%, Apple Inc. - на 1,3%, Amazon.com Inc. - на 3,1%, Boeing Co. - на 0,9%, Chevron Corp. - на 0,6%, Exxon Mobil - на 1,4%, Alphabet Inc. - на 1%, Tesla - на 6,6%, Apple Inc. - на 1,3%.

Между тем бумаги производителя контактных линз Cooper Cos после хорошей квартальной отчетности подскочили в цене на 8,6% и стали лидером подъема среди компонентов S&P 500.

Котировки акций ряда других потребительских компаний также выросли, включая Kimberly-Clark - на 6,3%, Clorox - на 5%, Kenvue - на 4,9%, Procter & Gamble Co. - на 4,1%, Coca-Cola Co. - на 3,5%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 695,15 пункта (на 1,35%) и составил 50866,78 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 200,57 пункта (на 2,64%) - до 7383,74 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 1121,53 пункта (на 4,18%) и завершил сессию на отметке 25709,43 пункта.