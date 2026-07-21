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В Канаде выпустили предупреждение о качестве воздуха из-за дыма от лесных пожаров в США

В Канаде выпустили предупреждение о качестве воздуха из-за дыма от лесных пожаров в США
Дым от лесных пожаров, окутывающий горизонт Торонто
Фото: Steve Russell/Toronto Star via Getty Images

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - После того, как американский президент Дональд Трамп обвинил Канаду в ненадлежащем обращении с лесными пожарами, власти приграничной канадской провинции Британская Колумбия выпустили встречное предупреждение о качестве воздуха из-за дыма, источником которого стали пожары на северо-западе США, пишет The Guardian.

В провинции Британская Колумбия сообщили, что дым от американских лесных пожаров пересекает границу и перемещается на север.

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"Большая часть этого дыма - от пожаров к югу от канадско-американской границы в штатах Вашингтон и Орегон", - пояснили в службе по борьбе с лесными пожарами Британской Колумбии.

По данным американского Северо-западного межведомственного координационного центра, занимающегося борьбой с пожарами Вашингтоне и Орегоне, в этих двух штатах бушуют 22 крупных пожара.

В Британской Колумбии действуют предупреждения о загрязнении воздуха в двух районах Кутеней-Лейк и Крэнбрук, расположенных вдоль границы с США.

В пятницу Трамп написал в Truth Social, что США "заполонил" загрязненный воздух из-за лесных пожаров в Канаде, добавив, что цену этого загрязнения стоило бы добавить к пошлинам, которые платит Канада.

Тем временем CNN со ссылкой на источник в американской администрации отмечает, что новые пошлины в отношении некоторых канадских товаров, о которых Белый дом объявил в ночь на вторник, не связаны с дымом от лесных пожаров.

Как сообщалось, Трамп подписал прокламацию, предусматривающую дополнительные пошлины в 50% на импорт целого ряда товаров из Канады.

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В прокламации, текст которой опубликован на сайте американской администрации, отмечается, что этот шаг - "ответ на проводимую в Канаде дискриминацию в отношении американской продукции".

"Речь идет (...) о пошлинах в 50% на целую серию товаров из Канады - от вина до хоккейных клюшек и цемента", - подчеркивается в документе.

В нем говорится, что пошлины не будут распространяться на сферу энергетики, поташ, рыбу и редкоземельные металлы. Также новые меры не затронут некоторые товары, на которые уже действуют пошлины.

Отдельно Белый дом опубликовал документы, в которых объясняет, что цель пошлин - добиться более выгодных условий для продажи в Канаду из США алкогольных напитков, молочной продукции и двигателей для автотранспорта.

Белый дом Вашингтон Дональд Трамп Канада
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