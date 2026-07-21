Что случилось этой ночью: вторник, 21 июля

Новые пошлины США на товары из Канады, предложение посредников о 10-дневном прекращении огня между США и Ираном, Бернем сформировал кабмин

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении дополнительных пошлин в 50% на товары из Канады. Меры затронут широкий ассортимент продукции - от вина до хоккейных клюшек и цемента. Исключение сделают для сферы энергетики, рыбы, редкоземельных металлов.

- Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники передали США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня, сообщил Axios со ссылкой на источники. В ночь на вторник ВС США нанесли десятую серию ударов по целям в Иране. Тегеран атаковал объекты США в Кувейте.

- Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании снаряда в нефтяной танкер в Ормузском проливе.

- МВФ одобрил выделение Украине нового транша на $690 млн в рамках действующей программы кредитования.

- Директор ФБР Кэш Патель планирует 14-15 октября совершить визит в Россию, сообщило Politico. Он намерен посетить Москву и Санкт-Петербург.

- Новый премьер-министр Британии Энди Бернем сформировал кабинет министров. Минфин возглавил экс-министр обороны Джон Хили, который в июне подал в отставку из-за разногласий с Киром Стармером.

- Республиканка Дарлин Грэм, сестра умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), объявила о решении баллотироваться в Сенат США, чтобы занять место брата на постоянной основе.

- Разминочная куртка легенды НБА Уилта Чемберлена, купленная в секонд‑хенде за $3, была продана на Sotheby's за $89,6 тыс.