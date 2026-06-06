Учения НАТО по противовоздушной обороне прошли в Латвии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Учения противовоздушной обороны стран НАТО Baltic Zenith 2026 прошли в Латвии, сообщила в субботу пресс-служба латвийского Минобороны.

Сообщается, что в учениях приняли участие силы ПВО Латвии, Литвы, Эстонии, Канады и Швеции.

"Эти учения являются, пожалуй, самым важным этапом боевой подготовки подразделений противовоздушной обороны, предоставляя возможность тренироваться в международной обстановке, укреплять взаимодействие с союзниками по НАТО и на практике оценивать готовность солдат к действиям в максимально реалистичных условиях", - говорится в сообщении.

В ходе Baltic Zenith 2026 боевые стрельбы проводились как в дневное, так и в ночное время, отметили в ведомстве.