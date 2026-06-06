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Омбудсмены РФ и Украины договорились об обмене документами для граждан двух стран

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченные по правам человека в России и в Украине станут каналом обмена документами для граждан двух стран, сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова в интервью ИС "Вести".

"Вот смотрите, что на Украине, что в России из-за того, что у нас отсутствуют дипломатические отношения между странами, если вдруг погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства, и они не могут выплатить, если нет справок", - сказала Лантратова.

"А справки невозможно получить из-за отсутствия отношений. И мы договорились о том, что мы будем тем каналом взаимодействия, передачи этих справок. Дмитрий Валерьевич (Лубинец, украинский омбудсмен - ИФ) сказал, что он в этом будет помогать, и я со своей стороны тоже", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Лантратова и Лубинец встретились во время обмена российскими и украинскими военнослужащими, который состоялся на днях в Белоруссии.

Яна Лантратова Белоруссия
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