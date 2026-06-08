Папа римский призвал стремиться к безопасности на основе диалога и правовых норм

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV в понедельник заявил о глубоком духовном кризисе на планете и призвал стремиться к миру и безопасности, которая будет основана на диалоге и международном праве.

"Мир проходит через глубокий духовный и культурный кризис, который выражается в различных формах насилия, поляризации мнений и взаимного недоверия. Ввиду этого контекста, обеспечение мира - это не только политическое стремление, но истинная моральная необходимость", - сказал понтифик, выступая перед депутатами в Мадриде.

По словам папы римского, поиск мира требует "дипломатической отваги, этической ответственности", а также стойкого желания решать проблему, применяя нормы международного права.

"Вот почему вызывает беспокойство, что в разных частях мира, в том числе в Европе, перевооружение снова представляется как практически неизбежная реакция на хрупкую международную обстановку", - добавил он.

При этом папа римский подчеркнул, что "настоящая безопасность происходит из справедливости, терпеливого диалога, соблюдения международного права и политики, способной ставить жизни людей выше интересов, которые позволяют получить выгоду от войны".

Накануне свыше миллиона человек в Мадриде пришли в воскресенье на мессу папы римского. В ходе службы понтифик, в частности, раскритиковал политиков за неверную трактовку и использование в своих целях христианских ценностей. Лев XIV не стал напрямую говорить, какой именно политик вызвал его недовольство.

Однако западные СМИ ранее отмечали, что у понтифика были разногласия с президентом США Дональдом Трампом. В частности, в Ватикане критиковали звучавшие в Белом доме предположения, что бог одобрил бы американские удары по Ирану.