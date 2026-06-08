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КСИР атаковал базы курдов в Ираке

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана нанес ракетный удар по базам курдских военизированных формирований в Ираке, сообщили иранские СМИ.

"КСИР нанес удар по штаб-квартире террористических группировок в Сулеймании на севере Ирака", - говорится в заявлении корпуса, которое цитируют агентство IRNA и телеканал PressTV.

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При этом СМИ указывают, что Иран усилил кампанию против курдских группировок после сообщений о том, что США и Израиль пытались вооружить и мобилизовать курдских ополченцев для борьбы против Ирана во время недавней военной операции.

Несмотря на объявленное в апреле прекращение огня, Иран неоднократно наносил удары по этим группировкам, хотя их лагеря были большей частью перемещены в другие районы Курдистана.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Ирак курды
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