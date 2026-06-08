Израиль нанес авиаудары по Ирану

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Израиль в понедельник нанес авиационные удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Тем временем иранский телеканал PressTV сообщил, что в ряде городов Ирана, включая столицу Тегеран, Тебриз и Исфахан, были слышны громкие взрывы.

Накануне вечером Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Все они были перехвачены системой ПВО, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ.

Как заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), целью ракетного удара стала авиабаза Рамат-Давид на севере Израиля, которую в КСИР назвали "источником агрессии", направленной против южного Ливана и южных пригородов Бейрута.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что Израиль в ответ на иранскую атаку усилит удары по "Хезболле" в Ливане.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран сфокусироваться на переговорах - "вы запустили ваши ракеты, и этого достаточно". Американский лидер также провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе разговора Нетаньяху согласился с просьбой Трампа отложить ответные удары по Ирану, сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника.